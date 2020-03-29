NTV'de bir Coronavirus vakası daha Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından NTV'de bir isim daha Coronavirus'e yakalandı. Korhan Varol'un ardından bir ismin daha Coronavirus'e yakalandığı öğrenildi.

Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından NTV'de bir isim daha Coronavirus'e yakalandığı iddia edildi.& ;NTV muhabiri Pınar İlik Üçer'in Coronavirus (COVİD-19) testi pozitif çıktı. Üçer'in Fenerbahçe Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu olan eşi İlker Üçer'in de test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilmişti.& ;NTV'de dün deneyimli muhabir Korhan Varol da koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. (Kaynak-Medyatava) Kaynak: Snob Magazin