NTSO Başkanı Parmaksız, "Kapadokya 159 gün sonra sıcak hava balonlarına kavuştu"
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NTSO Başkanı Parmaksız, "Kapadokya 159 gün sonra sıcak hava balonlarına kavuştu"

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020 itibari ile yasaklanan sıcak hava balon uçuşları 22 Ağustos 2020 tarihinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tekrar başladı.

NTSO Başkanı Parmaksız,
24.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:44

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020 itibari ile yasaklanan sıcak hava balon uçuşları 22 Ağustos 2020 tarihinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tekrar başladı.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının tekrar başlaması ile ilgili olarak Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız açıklamalarda bulundu. Parmaksız açıklamasında, "Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. Tabi ki Kapadokya Turizminin lokomotifi olan sıcak hava balonları da bundan payını aldı. Türkiye'de ve dünyada normalleşme sürecine girilmesiyle uçuşların kademeli olarak başlaması turizm sektöründe de gözle görülür bir hareketi beraberinde getirdi. Her sektörde olduğu gibi sıcak hava balonculuğu ile ilgili de sosyal mesafe ve hijyen kuralları belirlendi. 22 Ağustos itibari ile belirlenen kurallar çerçevesinde uçuşların başlaması hepimizi memnun etti. Karşılıklı uçak seferlerinin kademeli olarak artırılmasıyla Kapadokya'da sıcak hava balon uçuşlarına turistler yoğun ilgi gösterdi. Uçuşların öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası kuruluşların belirlediği maske, mesafe, kişisel temizlik ile dezenfeksiyon gibi tedbirlere titizlikle uyuldu" dedi.

Sepet kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerde, sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini belirten Parmaksız, genelge uyarınca, her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı. Yer ekiplerinde faaliyet gösteren çalışanlar içinde aynı tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirten M. Arif Parmaksız, "2019 yılında sıcak hava balonu kullanan turist sayısı 660 bini geçmişti. Yıllık ortalamanın 600 bin civarında olduğu uçuşlarda 2020 yılının ilk 3 ayında 50 bin kişi sıcak hava balonu turlarına katılmıştı. Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin turist sıcak hava balonlarını kullanmaktadır. Sıcak hava balonu uçuşları, hiç şüphesiz, ilimiz ve Kapadokya Bölgesi için hayati bir öneme sahiptir. Dış hat uçuşlarının artması neticesinde turist sayısında yaşanacak artış ile birlikte yılsonuna kadar sıcak hava balonu uçuşlarında önemli bir artış olmasını temenni ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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