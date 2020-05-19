NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı
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NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladığı mesaj ile kutladı.

NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı
19.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:37

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladığı mesaj ile kutladı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Parmaksız mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; güçlü ve lider bir Türkiye için atılmış ilk adımın 101. yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 günü tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır. Böyle bir günü ülkemiz için, gençlerimiz için elbette önemli görmek gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır. Bu günde, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan, donanımlı gençlerle Türkiye'nin geleceği teminat altındadır. Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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