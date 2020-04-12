NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini aktardı Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan ve Türkiye Ticaret Odaları arasından seçilen 30 üyenin bulunduğu TOBB Ticaret Odaları...

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan ve Türkiye Ticaret Odaları arasından seçilen 30 üyenin bulunduğu TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısına katıldı.

NTO, tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik krizin en az hasarla atlatılabilmesi için üyelerinden gelen talep ve önerileri sanal ortamda aktardı. İki gün önce 365 Oda ve Borsa Başkanının katılımı ile yapılan toplantı gündeminde yer alan talepler, ilave talepler ile birlikte TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı gündeminde de dile getirildi. NTO tarafından dile getirilen taleplerden biri olan 'Nefes' kredisinin Nisan ayının sonuna kadar verileceğini, üyelerin kullanımına hazır olacağı müjdesini Hisarcıklıoğlu verdi.

Yapılan görüşmede NTO Başkanı Arslan, "Atılacak adımlar, ekonomimizin bu kriz ortamını en az hasarla atlatmasına yardımcı olacaktır. Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler ve anketler sonucu değerlendirilen talepleri yetkili mercilere aktarmak için çaba sarf etmekteyiz. Bu amaçla TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'nda birçok konuyu dile getirerek üyelerimizin sesi olmaya devam ediyoruz.

Konuşmasına devam eden Sayın Arslan" İşyerleri, İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile kapatılıp zor durumda olan kafeler, restoranlar, lokantalar, parklar, düğün salonları, eğitim kurumları gibi üyelerimiz öncelikli olmak üzere "Kira Yardımı" adı altında destek olunmasını istiyoruz. Belirli süre ile yapılacak bu destek sonrası üyelerimiz mali açıdan rahatlama sağlayacaklardır.İşletmesini yeni açmış ve 1 yılını doldurmamış üyelerimiz, kredi fırsatlarından yararlanamamaktadır. Yeni girişimci üyelerimizin önünün açılması ve varlığını devam ettirebilmesi için teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda henüz 1 yılını doldurmamış yeni üyelerimizin de kredi başvurularından yararlanmasını talep ediyoruz.

Video konferansla 2 gün önce 365 oda ve borsanın katılımı gerçekleştirilen toplantıda dile getirdiğimiz İşe Devam Kredisi'nin daha çok kaynak aktarılarak krediye ulaşamayan üyelerimize de imkan sağlanmasını talep etmiştik. Bugün TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'nda Hisarcıklıoğlu İşe Devam Kredisi limitlerinin daha geniş kitlelere erişilebilmesi adına iki gün önce dile getirdiğimiz bu talebimize istinaden Bakanlıklarla görüştüğünü, önümüzdeki hafta kaynak aktarılacağının müjdesini verdi. Ayrıca, kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da karlılık düşünmeden işletmelerimizin yanında olmasını, düşük faizli kredi seçeneklerini sunmasını talep ettiğimizi belirttik" dedi.

NTO Meclis Başkanı Yüzügüler ise, "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Haziran ayında alınan ilan, reklam vergilerinin alınmamasını talep ediyoruz. İcra takibinde olan üyelerimizin icra takibinden dolayı bankalara kredi müracaatları kabul edilmemektedir. Maliye ve SGK borçlarından muaf tutulduğu gibi bu üyelerimizin de icra takibi nedeni ile kredi başvurularının kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yapılan toplantı sonrası konuşan Hisarcıklıoğlu, "İçinde bulunduğumuz bu süreçte üyelerimizin menfaati için yapılması gerekenleri istişare ettik. Odalarımızın taleplerini de değerlendirerek, Bakanlıklar nezdinde takibini yapacağız. Kamu kurum ve belediyelerin kiracılarından kira bedeli alınmaması yönündeki yönetmeliği tekrar hatırlatmak isterim. Talep edilmesi halinde odalarımız aracılığıyla TOBB'a bildirilmelidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA