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Nazilli, Ekonomi

NTO Komite Başkanları sanal ortamda toplandı

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında, 12 Meslek Komitesi Başkanlarının katılımı ile sanal ortamda toplantı yapıldı.

14.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:02
NTO Komite Başkanları sanal ortamda toplandı

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında, 12 Meslek Komitesi Başkanlarının katılımı ile sanal ortamda toplantı yapıldı.

Korona virüsü nedeni ile iş hacmi küçülen ve kar marjı düşük olarak çalışan veya İç İşleri Bakanlığı'nın Genelgesine istinaden kapanan sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişare gerçekleştirildi.

Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Buharkent, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar'da bulunan kafe, restoran, lokanta, sürücü kursları, yurtlar, eğitim kurumları gibi sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz ile tedarikçi üyelerimizi de etkileyen bu krizin minimum zarar ile atlatılmasına yardımcı olacak öneriler görüşüldü.

NTO Başkanı Arslan, "Yaşadığımız bu süreçte üyelerimizden gelen talep, görüş ve şikayetleri farklı tarihlerde sürekli olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Müdürlüğü'ne (TOBB) aktarıyoruz. Cuma günü yapılan görüşmemizde de Nisan ayı sonunda Nefes Kredisinin verileceği müjdesini paylaştık.

Komite Başkanlarımız, Kamu kurum ve belediyelerin kiracılarından kira bedeli alınmaması yönündeki yönetmelik yayınlanmasına rağmen kira bedeli tahsil edilmeye çalışıldığını ifade etmiştir. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu konuda bilhassa açıklamada bulunarak alınması takdirde odamız aracılığıyla TOBB' a bildirilmesi yönünde hatırlatma yaptı. Bu durum vuku bulduğunda odamızla iletişime geçilmesini gerektiğini belirttim.

Komite Başkanlarımızdan gelen taleplerden biri de ilan ve reklam vergisinin alınmaması idi. Daha önce TOBB ile yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu birçok kere dile getirdik. Hisarcıklıoğlu taleplerimizin takipçisi olacağını ifade ettiğini belirtti. Üyelerimiz adına konuşan Komite Başkanlarının bir diğer talepleri ise İşe Devam Kredisi'ne erişememeleri idi. Daha çok kaynak aktarılarak krediye ulaşamayan üyelerimize de imkan sağlanmasını talep etmiştik. Video konferans ile yapılan Konsey toplantısında, bu talebimize istinaden Bakanlıklarla görüşüldüğünü, önümüzdeki hafta kaynak aktarılacağının müjdesini Komite Başkanlarımızı bilgilendirdim.

Komite Başkanlarımız 'Kısa Çalışma Ödeneği' ile ilgili mağduriyetlerini dile getirdiler. Bu konuda üyelerden gelen talepleri, geçtiğimiz hafta TOBB ve tüm oda ve borsa başkanları ile birlikte yapılan toplantıda dile getirdiğimizi belirttik. 'Kısa Çalışma Ödeneği' ile birçok üyemiz başvuruda bulunmakta, şartları taşıyan üyelerimiz işyerindeki inceleme sonucu ödeneği almaktadır. Maalesef ödenen bu miktar yetersiz olup, üyelerimiz mağdur olmaktadır. Ayrıca başvuru şartları ve incelemeler uzun bir zaman aldığı için Nisanın ilk haftalarında birçoğu ödeneği alamamıştır. İç İşleri Bakanlığı'nın Genelgesi ile işyeri kapalı olan üyelerimiz öncelikli olmak üzere günlük brüt kazancının yüzde 60'ı değil, yüzde 100 olacak şekilde hesaplanarak ödeneğin düzenlenmesi için Hisarcıklıoğlu'na talepte bulunduk. Ayrıca üyelerimizin vergi borçlarının ödenmesine destek olunmasının da taleplerimiz arasında yer aldığını Komite Başkanlarına bildirdim.

İç İşleri Genelgesine istinaden kapanan üyelerimize kira desteği sağlanması yönünde Komite Başkanlarımızdan gelen talebi daha önce farklı tarihlerde olmak üzere üst mercilere aktardığımızı ifade ettim. Üyelerimizin mesleki kariyerlerine devam edebilmeleri için yapılabilecek tüm önerilerine açığız. İstedikleri zaman odamızla iletişime geçerek gelen taleplerin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin TOBB' a veya kilit karar alıcılara aktarılarak çözüme kavuşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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