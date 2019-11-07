NTO heyeti Kazakistan'da ziyaretlerde bulundu

07.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:56

Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti, Kazakistan yurt dışı iş gezisi kapsamında Almatı'da resmi ziyarette bulundu.

NTO'dan yapılan açıklamaya göre, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Özkaya ve Hüseyin Yaprak, NTO Meclis Üyesi Mehmet Yiğit, NTO üyeleri ve iş adamlarının yer aldığı heyet, Almatı Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip ilçesinin üretim ve ihracatı ile istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan bir ilçe olduğunu söyledi.

Nizip'in yönünün imalata ve ihracata dönük olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurt, şunları kaydetti:

"Nizip ağırlıklı olarak Antep fıstığı ve zeytinin en fazla üretildiği bir bölgedir. Bu ürünlerin dışında bitkisel yağ, ofis mobilyacılığı, sabun, otomotiv, turizm, hububat, bakliyat, inşaat sektörlerinde, bunların bir kısmını hem üreten, hem de ihraç eden bir ilçeyiz. Bizler de Nizip Ticaret Odası olarak yılda bir veya iki defa üyelerimizle birlikte yurt dışı fuar ve iş gezileri organize ediyoruz. Her yurt dışı ziyaretimizde ilçemize bir veya iki tane ihracatçı firma kazandırabilirsek bundan mutlu oluyoruz. İş gezilerimizden sonra yatırım yapan, yatırım alan ve ortaklık kuran firmalarımız da oluyor. Bu iş seyahatini ticaret hacmimizi karşılıklı artırmak ve bugün sizlerden Kazakistan hakkında bilgi almak için gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Kazakistan'la olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün odamız heyetine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı Almatı Başkonsolosluğu Ticaret Ataşemiz Sayın Osman Boztepe ve Almatı Başkonsolos vekiline teşekkür ederim."

Almatı Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Osman Boztepe ise Kazakistan ekonomisi hakkında NTO heyetine bilgi verdi.

Türkiye'deki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmelerin Kazakistan halkı tarafından yakından takip edildiğini belirten Ataşe Osman Boztepe, "Özellikle iki ülke devlet başkanları tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretler ilgi görüyor. 2018 yılı sonu itibarıyla 450 bin Kazakistan vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiştir. TİKA, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşlarımız ve temsilciliklerimiz Kazakistan'da ülkemize yönelik bilgi sağlanmasına yönelik katkıda bulunmaktadır. Türk ürünleri Kazakistan'da ABD Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin ürünleri kadar pahalı olmayan, diğer taraftan Çin ürünleri kadar kalitesiz olmamakla birlikte kalite ve uygun fiyatı tüketiciye sunan ürünler olarak algılanmaktadır. Başta gıda ve tekstil olmak üzere üretim yapılan Türk ürünleri, Kazakistan genelinde, yerel ithalatçılar, distribütörler ve perakende satıcılar tarafından bilinmekte ve Kazakistan piyasasında satılmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Almatı Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Osman Boztepe ve Almatı Başkonsolosu vekiline ziyaret anısına plaket, Nizip zeytinyağı ve Nizip sabununun coğrafi işaretini takdim etti.

Kaynak: AA