NTO'da Kobigel Kobi Destekleri Anlatıldı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan ne şekilde faydalanıldığını anlatamaya geldiklerini ifade eden KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü Uzmanı Fatih Yuvacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programından faydalanmak üzere Gaziantep'den bazı sektörleri belirledik. Desteğin üst limiti firma başına 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Destek kapsamında firmalarımız yeni istihdam yapabiliyor, yeni makine ve yazılımlar alabiliyor veya tanıtım ve eğitim gibi hizmet destekleri de alabilmektedir. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge - sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu program ile Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için firmalarımızın hazırlayacakları projeler desteklenecektir. Toplantıya katılan tüm firmalarımıza teşekkürlerimi sunarım." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü Uzmanı Fatih Yuvacı ve KOSGEB Nizip Temsilcisi Mustafa Aydın tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ve genel destekler hakkında katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Ticaret Odası meclis üyeleri, sanayici ve işadamları da katıldı.