NTO'da İhracat Eğitimi yapıldı
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NTO'da İhracat Eğitimi yapıldı

NTO'da İhracat Eğitimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nokta Atışı İhracat Eğitimi Nazilli Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Nokta Atışı İhracat Eğitimi Nazilli Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Nazilli Ticaret Odası ile Aydın Sanayi Odası işbirliğinde yapılan İhracat Eğitimi'nde kayıtlı firmaların ihracat departmanında çalışanlar ile işletme temsilcileri katıldı.

İhracat Uzmanı Fahrettin Koşan tarafından verilen eğitimde; işletmelerin ihracata başlaması ve sürdürülebilir bir dış ticaret için temel olarak yapılması gereken hazırlıklar ayrıntılı olarak anlatıldı. Eğitimin adından da anlaşılacağı üzere; işletmeleri mevzuata boğmadan en hızlı ve sağlıklı biçimde ihracat yapabilir hale gelmek için ihracat altyapısının kurulması, ürünü ihracata hazırlama, pazar ve müşteri bulma gibi en çok sorulan, merak edilen konular katılımcılara anlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Aaslan, "Kalkınmak ve ürünlerimizi değerinde satmak istiyorsak mutlaka dış pazarlarda var olmalıyız. Özellikle gıda konusunda sahip olduğumuz avantajları ihracata yansıtmak gerekiyor. Türkiye'nin resmi olarak açıklanan yıllık ihracatı yaklaşık 170 milyar dolar tutarında. Bizim bölge olarak ihracat tutarımız ise yaklaşık olarak 660 Milyon dolar. Bu kabul edilebilir bir düzey değil. Her ne kadar yatırımcının önündeki engelleri tam olarak bertaraf edemesek de üretmek için her türlü imkanımız var. Ürünlerimizi katma değer oluşturacak şekilde farklılaştırmalı ve dış pazara satmalıyız. Bu nedenle Oda olarak ihracata önem veriyor, her yıl bir yurt dışı fuarında stant açmak, üyelerimizin ürünlerini tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Sanayi Odası ile müşterek yaptığımız nokta atışı ihracat eğitimi gibi ihracata yönelik faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz. Fahrettin Beye emeği ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitime katılanlar, çok faydalı ve çözüm odaklı bir eğitim olduğunu, verilen pratik bilgilerin günlük hayatta aşamadıkları birçok sorunu ortadan kaldıracağını ifade ederek her iki kuruma da teşekkür ettiler. - AYDIN

NTO'da İhracat Eğitimi yapıldı
NTO'da İhracat Eğitimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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