Nto, Bölge Sorunlarını TOBB'a Sundu

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Şurada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birebir görüşerek oda üyelerinin sorunlarını da dosya halinde sunan Arslan, Hisarcıklıoğlu'ndan destek istedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şura'da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkanı buldu.

TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız" dedi. Nazilli Ticaret Odası'nı temsilen Nuri Arslan, Oda tarafından tespit edilen bölge ile ilgili sorunlardan oluşan yazılı raporu Odalar ve Borsalar Birliğine sundu. - AYDIN

Kaynak: İHA