Nto Başkanı Özyurt Türkiye Ekonomi Şurası'nda

Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Düzenlenen ekonomi şurasına Gaziantep bölgesi oda ve borsa başkanları ile birlikte Nizip Ticaret Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt katıldı.

Oda ve borsa başkanlarının, tüm ülkede ve yerelde hangi ekonomik sıkıntıları yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şuradan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz. Elbette, bizler için en önemli teşvik, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek" dedi.

Karşılaşılan her tür engele ve ekonomik saldırılara rağmen sektörlere sağlanan kolaylıkların moralleri yükselttiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankasının "Doing Business Raporu"na göre Türkiye'nin, geçen yıl en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İş ve yatırım ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya yükselmiş olduk" ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek başladı. Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın yapıldığı salonda attığını belirten Erdoğan, "Biz şimdiye kadar ekonominin mimarisini hep buradaki hazirun ile istişare içinde inşa ettik. Hiçbir zaman 'biz yaptık oldu' demedik. Yeri geldi kendi gönül dünyamıza sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi buradaki istişareden çıktığı için atmaktan çekinmedik. 'Önce millet, önce memleket' ifadesi bizim için bir seçim sloganı değil, hayat felsefemizin ta kendisidir" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılanların aynı zamanda şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna değinen Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz, piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, şehirlerinize ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat birlikte büyüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı sizlerle birlikte dünyaya açtık. Teknolojiyi, e-ticareti, yeni sektörleri sizlerle birlikte ülkemizin gündemine taşıdık. Gümrük kapılarının yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, mesleki yeterlilikten finansmana erişime kadar pek çok çalışmayı sizlerle birlikte hayata geçirdik. İş yapılmasının önündeki engelleri sizlerle birlikte tespit edip kaldırdık. Yatırım ortamını sizlerle birlikte iyileştirdik. Kısa çalışma ödeneğini, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim borçlarının vadelendirilmesini, asgari ücret desteğini, lisanslı depoculuk desteğini, KDV, ÖTV indirimlerini, kredi yapılandırılmalarını, faiz indirimlerini, KOBİ kredilerinin yaygınlaştırılmasını, ihracat kapama sorunlarının çözümünü, ticari araç kiralamalarıyla ilgili düzenlemeleri ve diğer pek çok uygulamayı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurunda başlayan faiz ve enflasyona da sirayet ederek ekonomimizi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri yine sizlerin taleplerine göre uygulamaya aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte ulaşacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA