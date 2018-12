Nto Başkanı Özyurt'tan Gaziantep'in Kurtuluşu Mesajı

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

NTO Başkanı Özyurt mesajında, Gaziantep'in 97 yıl önce tarihin altın sayfalarında yer alan bir savunmaya imza attığını belirterek, "Gaziantep Savunması Kurtuluş Savaşında yiğitlik, kahramanlık ve fedakarlığın simgesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Geçmişte tek vücut olan atalarımız gibi yine birlik olarak bu vatanı her şartta korumanın ve ileriye götürmenin yegane hedefleri olduğunu ifade eden Özyurt, mesajında, "Tam 11 ay süren mücadelede şehrin her sokağında bu ulusun evlatları cansiparane düşmana karşı direnmişlerdir. Savunma süresince 6317 Antepli şehit olmuştur. Bu topraklara düşen 6317 şehidin kanı sadece Antep'te değil bütün Anadolu'da özgürlüğün ateşini yakmıştır. Gaziantep halkı ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Gaziantep, kahramanlığını, yiğitliğini, gözü pekliğini ve cesaretini bütün dünyaya göstermiş bir şehirdir. Bu şanlı savunmayı ve Gazianteplileri Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de şu sözleri ile tebrik ve takdir etmiştir, 'Ben Gazianteplilerin nasıl gözlerinden öpmem ki, Onlar Gaziantep'i kurtardıkları gibi, Türkiye'yi de kurtardılar'. Allah'a şükürler olsun ki, bu kahraman şehrin evlatları direndiler, bize bu güzel şehri ve unutulmaz şanlı onurlu mirası bıraktılar. Bu miras büyük hayalleri olan insanların mirasıdır. Bu miras toprağa düşmüş şehitlerin, gazilerin, kahramanların mirasıdır. Aslında bu miras bu topraklarda yaşayan ve kendini bu ülkeye ait hisseden herkesin mirasıdır. Şahinbey'in, Karayılan'ın ve Şehitkamil'in torunları olarak atalarımıza olan borcumuzu attıkları temeller üzerine sağlam bir gelecek inşa ederek ödemeye çalışıyoruz. Atalarımızın omuz omuza verdiği bu mücadeleyi bizlerde bugün kalkınma yolunda vererek ülkemizin güçlenmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile Gaziantep savunmasının 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA