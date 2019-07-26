NTB'den sezonun ilk mahsülüne altın ödülü

Nizip ilçesinde sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığını hasat eden üreticilerden Duhan Danabaş, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından altınla ödüllendirildi.

Yeşerti Mahallesinde çiftçilik yapan Danabaş, tarafından yetiştirilerek hasat edilen Antep fıstığı Nizip Ticaret Borsası'na getirildi. Hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan Antep fıstığı için NTB'de ödül töreni düzenlendi.

Törene, NTB Başkanı İbrahim Sarı, NTB Meclis Başkanı Mahmut Şahin, meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sarı, yeni sezonun tüm üreticiler için bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ederek, Danabaş'ı yarım altınla ödüllendirildi.

Kaynak: AA