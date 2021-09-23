NTB'den İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı'ya ziyaret

Nizip Ticaret Borsası Yönetim ve Meclis Kurulu Üyeleri Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Bora Ağırtıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nizip İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı'ya yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyen NTB Başkanı İbrahim Sarı, "İlçemizde huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün gayretle çalışan emniyet güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Askerimize, polisimize her zaman desteğe hazırız, Rabbim yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nizip gibi bir ilçede görev yapmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının desteği çok önemli. Karşılıklı işbirliği içinde Nizipli hemşerilerimize en iyi hizmeti vereceğiz." dedi.