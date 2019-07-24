NTB'den Antep fıstığı sektörünün gelişimine yönelik proje

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Antep fıstığı sektörünün gelişimine yönelik projeyi hayata geçiriyor.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, borsanın bölgenin kalkınmasına katkı sağlama noktasında faaliyetlerine çok yönlü olarak devam ettiğini söyledi.

Antep fıstığının tanıtımına ve ihracattaki pazar payının arttırılmasına yönelik önemli bir projeye daha imza atmaya hazırlandıklarını ifade eden Sarı, proje kapsamında kurulması planlanan dijital pazarlama platformu ve hazırlanacak uzun vadeli pazarlama stratejisi sayesinde Antep fıstığının ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılmasına ve ihracattaki payının arttırılmasına yönelik önemli bir adım atılacağını ifade etti.

Sarı, Antep fıstığına yönelik bir dijital pazarlama platformunun kurulması, sektörün geleceği açısından kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti.

"Hali hazırda sektöre yönelik uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin olmadığı, sektörde faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası arenada ticaret yapabileceği bir platformun bulunmadığı ve firmalarımızda dış ticaret, satış-pazarlama, marka ve markalaşma, e-ticaret gibi konularda bilgi eksikliği olduğu bilinmektedir. Projemiz sayesinde Antep fıstığı sektörünün geleceğine yönelik hedeflerin ortaya konulduğu ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine yönelik stratejilerin belirlendiği bir çalışmanın ortaya konulması sağlanacak, firmalarımızın ulusal ve uluslararası alanda ticaret yapabileceği bir platform oluşturulacak ve modern ticaret yöntemleri hakkında firmalarımızın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Diğer yandan İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın, '2019 yılı Teknik Destek Projesi' Kapsamında Nizip Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 'Diijital Dönüşüm projesi ile birlikte NTB, kendi standart arşivini dijital arşive dönüştürecek."

Kaynak: AA