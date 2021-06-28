NRG Esports, Valorant takımının yeni oyuncusu: WeDid oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NRG Esports, Valorant takımının yeni oyuncusu: WeDid oldu!

NRG Esports, Valorant takımının yeni oyuncusu: WeDid oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

NRG Esports, Valorant kadrosunun beşinci üyesi olarak "WeDid" transferini resmi olarak Twitter üzerinden duyurdu. NRG Esports güncel Valorant kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar!

NRG Esports, Matthew "WeDid" Suchan'ı Valorant takımının beşinci üyesi olarak eklediğini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

NRG Esports 'WeDid'i 5. oyuncu olarak Valorant kadrosuna ekledi

21 yaşındaki oyuncu öncesinde XSET takımında oynuyordu ve son olarak "Champions Tour North America Stage 2: Challengers" finallerinde oynamıştı. Nisan ayından bu yana resmi bir turnuva maçına çıkmadı. WeDid, daha önce NRG Esports takımında oynayan ve şuan emekli olan Damian "daps" SeeleKim'in yerine takımına transfer oldu.

WeDid, 1 Temmuz'da başlayacak olan Valorant Şampiyonlar Turu etabının 3. Aşamasında yeni takımı ile beraber mücadele edecek.

NRG ESPORTS GÜNCEL VALORANT KADROSU

  • Daniel "eeiu" Vucenoviç
  • Sam "s0m" Ah
  • Bradley "ANDROID" Fodor
  • Ian "teks" Botsch
  • Matthew "WeDid" Suchan
  • Josh "JoshRT" Lee (Koç)

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halit Ergenç Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NRG Esports, Valorant takımının yeni oyuncusu: WeDid oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:23:29. #1.14#

title