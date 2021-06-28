NRG Esports, Valorant takımının yeni oyuncusu: WeDid oldu!

NRG Esports, Valorant kadrosunun beşinci üyesi olarak "WeDid" transferini resmi olarak Twitter üzerinden duyurdu. NRG Esports güncel Valorant kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar!

NRG Esports, Matthew "WeDid" Suchan'ı Valorant takımının beşinci üyesi olarak eklediğini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

21 yaşındaki oyuncu öncesinde XSET takımında oynuyordu ve son olarak "Champions Tour North America Stage 2: Challengers" finallerinde oynamıştı. Nisan ayından bu yana resmi bir turnuva maçına çıkmadı. WeDid, daha önce NRG Esports takımında oynayan ve şuan emekli olan Damian "daps" SeeleKim'in yerine takımına transfer oldu.

WeDid, 1 Temmuz'da başlayacak olan Valorant Şampiyonlar Turu etabının 3. Aşamasında yeni takımı ile beraber mücadele edecek.

NRG ESPORTS GÜNCEL VALORANT KADROSU

Daniel "eeiu" Vucenoviç

Sam "s0m" Ah

Bradley "ANDROID" Fodor

Ian "teks" Botsch

Matthew "WeDid" Suchan

Josh "JoshRT" Lee (Koç)

Kaynak: Playerbros