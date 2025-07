NOW TV neden yok?

Now TV izleyicileri bu akşam ekranlarını açtığında NOW Spor ile karşılaştı. Peki, NOW TV neden yayında değil? Bu soru, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

NOW TV YERİNE NOW SPOR NEDEN YAYINDA?

Spor yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor! NOW TV, spor içeriklerini ayrı bir platforma taşıyarak NOW Spor markasını hayata geçiriyor. Bu değişiklik kapsamında, NOW TV'nin spor yayınları artık NOW Spor adı altında devam edecek. Spor yayınları dışında kanal, eski adıyla yayınlarına geri dönecek.

NOW SPOR'UN YILDIZ KADROSU!

NOW Spor, futbol dünyasının tanınan isimlerini bir araya getirerek iddialı bir başlangıç yapıyor. Kadroda şu yorumcular yer alıyor:

• Ersin Düzen

• Volkan Demirel

• Tümer Metin

• Tugay Kerimoğlu

• Yağız Sabuncuoğlu

• Emre Özcan

• Uğur Karakullukçu

NOW SPOR NEREDEN İZLENEBİLİR?

NOW Spor, 2025-2026 sezonu boyunca hem NOW TV ana ekranından hem de NOW Spor YouTube kanalından canlı yayınlarla izleyicilerle buluşacak.

ERSİN DÜZEN'DEN BÜYÜK AÇIKLAMA!

Ersin Düzen, yeni projeyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Değerli takipçilerim, yeni sezonda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Pazar gecesi 23.00'ten itibaren NOW ve NOW Spor YouTube kanalında, değerli arkadaşlarımla birlikte sizlerle olacağız. Ligin başlamasıyla kadromuz daha da güçlenecek. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz!"