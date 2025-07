NOW TV kapandı mı, NOW TV'ye ne oldu?

Now TV izleyicileri bu akşam ekran başına geçtiğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Kanalın yerini NOW Spor'un alması, "NOW TV kapatıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki bu değişimin ardındaki gerçek ne?

SPOR YAYINCILIĞINDA DEVRİM!

Dijital yayıncılıkta çığır açan bir hamle geldi! NOW TV, spor içeriklerini tamamen bağımsız bir platforma taşıyarak NOW Spor markasını hayata geçiriyor. Bu yenilikle birlikte:

• Tüm spor yayınları artık NOW Spor'da

• NOW TV genel yayın akışına devam edecek

• Spor severler için özel içerikler hazırlandı

NOW TV KAPANDI MI?

NOW TV kapanmadı, NOW SPOR yayını sonrası NOW TV yayınına devam edecek.

FUTBOLUN EFSANE İSİMLERİ BİR ARADA!

NOW Spor'un yıldızlarla dolu yorumcu kadrosu futbola dair her detayı masaya yatıracak. Stüdyoda yer alacak isimler:

✓ Efsane kaleciler: Ersin Düzen ve Volkan Demirel

✓ Tecrübeli yorumcular: Tümer Metin ve Tugay Kerimoğlu

✓ Analiz uzmanları: Yağız Sabuncuoğlu ve Emre Özcan

✓ Spor basınının duayeni: Uğur Karakullukçu

NOW SPOR'U NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

2025-2026 sezonunda NOW Spor'un yayınları:

? NOW TV ana kanalından

? NOW Spor'un resmi YouTube hesabından

? Mobil uygulamalar üzerinden

kesintisiz olarak takip edilebilecek.

ERSİN DÜZEN'DEN CANLI YAYIN MÜJDESİ!

Spor yorumcularının duayen ismi Ersin Düzen yeni projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Sevgili spor tutkunları, bu sezon sizlerle birlikte heyecan dolu anlar yaşayacağız. Her pazar gecesi 23:00'te NOW Spor ekranlarında olacağız. Kadromuza yeni isimler de katılacak. Bizlere gösterdiğiniz ilgi için şimdiden minnettarız."