Noviçok zehrini üreten Rink'ten Covid-19 ilacı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiği iddialarında adı geçen Noviçok adlı sinir gazının geliştiricisi Rus bilim insanı Leonid Rink, koronavirüse (Covid-19) karşı 'Immafon' adlı bir ilaç geliştirdiğini duyurdu.

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiği iddialarında sık sık adı geçen Noviçok adlı sinir gazının geliştiricisi Leonid Rink, koronavirüse karşı bir ilaç geliştirdiğini açıkladı. En kısa sürede ilacı piyasaya sürmeyi planladığını ifade eden Rink, ilacın isminin 'Immafon' olduğunu duyurdu. İlacın koronavirüse karşı 'bağışıklık' oluşturduğunu vurgulayan Rink, ilacının Sovyetler Birliği zamanında kullanılan 'Diucifon' adlı bir ilaca dayandığını belirtti. Sovyetler Birliği'nde 1967'de cüzzamı tedavi etmek için geliştirilen Diucifon, 2000'li yıllara kadar temel ilaçlar listesinde yer alıyordu.

İLAÇ, 700 GÖNÜLLÜDE TEST EDİLDİ

Rink, Immafon adlı ilacını şu ana kadar 700 yaşlı gönüllüde test ettiğini belirtti. Rus bilim insanı, "Virüs bulaştıktan sonra bir kez dahi şiddetli evreye geçilmedi ve tek bir ölüm dahi görülmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı