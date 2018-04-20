Novi Pazar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Hemşehrilik

NOVİ Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşehrilik verildi.

Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'ın kuruluşunun 557. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehre katkıları için fahri hemşehrilik verilmesi ele alındı. Belediye meclis üyelerinin tamamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik verilmesi önerisini destekledi.

Oy birliğiyle alınan karar sonrasında Novi Pazar Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilki 2010, ikincisi 2017 olmak üzere şehri iki kez ziyaret ettiği hatırlatılırken, Erdoğan'ın şehrin tanıtımı ve kalkınmasına önemli katkı yaptığı ifade edildi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ise toplantıdaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Novi Pazar için önemli katkılar yaptığını vurgulayarak, "Uygulanan çok sayıda proje, yatırımlar, kültürel ve tarihi mirasın korunması noktasında Erdoğan'ın yaptıkları bu sembolik jestimizin nedenlerinden sadece birkaçı." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün de kurucusu olan İshakoğlu İsa Bey tarafından 1459-1461 yılları arasında kurulan Novi Pazar, her yıl 20 Nisan'da kuruluşunu törenlerle kutluyor.