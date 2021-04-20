Novartis Türkiye Sağlık Çözümleri Direktörlüğü'ne yeni atama

Novartis Türkiye Sağlık Çözümleri Direktörlüğü görevine Dr. Murat Aşık atandı.

Novartis Türkiye Sağlık Çözümleri Direktörlüğü görevine Dr. Murat Aşık atandı.

Novartis Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce kurulan Sağlık Çözümleri iş birimi kapsamında Aşık, Tedavi Hizmetleri ve Yeni Moleküller ekiplerine liderlik edecek.

Açıklamada Aşık'ın özgeçmişi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Murat Aşık, uzmanlık eğitimini aynı üniversitede İç Hastalıkları alanında tamamladı. Kariyerine 2000 yılında çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında iç hastalıkları, acil ve yoğun bakım hekimi olarak başlayan Aşık, daha sonra Özel Okmeydanı Hastanesi'nin başhekimliği görevini üstlendi. Başhekimlik görevi ardından MSD'de 16 yıl boyunca medikal, pazarlama, pazar erişim, sağlık politikası, kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk gibi çeşitli alanlarda çalıştı.

2011 yılında MSD'nin İsviçre ofisine transfer olarak Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika'dan sorumlu Sağlık Politikaları Direktörü olarak görev aldı. Aşık, aynı yıl Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. 2019 yılında Türkiye'ye dönen ve Acıbadem Sağlık Grubu'nda medikal, klinik, araştırma, inovasyon ve ticarileşme konularını kapsayan görevlerde bulunan Dr. Murat Aşık, evli ve bir çocuk babasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu