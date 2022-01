Novartis İlaç Türkiye, Avrupa ve Türkiye'de "En İyi İşveren" ödülünü aldı

Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren Novartis İlaç Türkiye, Top Employers Institute tarafından "En İyi İşveren" seçildi ve Avrupa ve Türkiye'nin "En İyi İşveren" markası oldu.

Novartis İlaç açıklamasına göre,şirket, "yetenek stratejileri, yetenek kazanımı, iş gücü planlaması, işe yeni başlayanların eğitim ve adaptasyonu, yönetici ve çalışan gelişimi, kariyer ve başarı yönetimi, çalışan ödüllendirme, ek fayda sağlama, çeşitlilik ve dahil etme uygulamaları ve şirket kültürü" kriterlerinde başarılı performans sergileyerek insan kaynakları alanında yürüttüğü yeni nesil uygulamalarla başarısını ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, "En İyi İşverenler arasında yer almak bizim için gurur verici. Bu başarı, Novartis İlaç olarak tüm dünyada en çok çalışılmak istenen şirketler arasındaki yerimizi sağlamlaştırıyor ve farkımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Pandemiyle birlikte ülkemiz dahil olmak üzere, tüm dünyada yaşanan ekonomik, siyasi gelişmeler ve yoğun rekabet ortamına rağmen, her zaman önceliğimiz olan çalışanlarımız için daha iyi bir çalışma ortamı sunma amacımızdan asla vazgeçmedik. Novartis İlaç olarak başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve saha ekiplerimizin operasyonel mükemmellik için çalışmasına borçluyuz. Merak eden, ilham veren ve yetkin çalışanları özenle bir araya getirme üzerine odaklı kurum kültürümüz, başarımızın devamlılığını sağlıyor. Çağa her zaman ayak uyduran liderlik anlayışımız ve yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımız En İyi İşverenler Enstitüsü tarafından bu yıl da Avrupa ve Türkiye'nin En İyi İşveren'i seçilmemizde büyük rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya ise Novartis İlaç olarak Avrupa ve Türkiye'de En İyi İşveren ödülünü aldıkları için gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlu geçen bir yılı daha geride bıraktık, fakat Novartis İlaç olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımız, esnek çalışma modelimiz ve dijital altyapı çözümlerimizle yarattığımız güçlü kültürümüz sayesinde bu döneme de kolay uyum sağladık. Çalışanlarımızın iş süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmelerini ve bu sayede hastalarımızın tedavilerine kesintisiz bir şekilde ulaşabilmelerini sağladık.

Salgının başından bu yana, bu yolda çalışanlarımızla birlikte ilerledik. Çalışanlarımızın ve ailelerinin fiziksel ve ruhsal sağlığı her zaman önceliğimiz oldu. Bu dönemi fırsata çevirerek çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları desteklemeye devam ettik. Çalışanlar bir şirketin en değerli varlığıdır. Atılan her adımda, yürünen her yolda çalışanlar en değerli pusula gibidir, her zaman doğru yönü gösterir.

Novartis'te her zaman pusulamız çalışanlarımız oldu. Başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve kültürümüze sahip çıkmalarına borçluyuz. Tüm Novartis İlaç çalışanlarına bize ilham verdikleri ve her zaman doğru yönü gösterdikleri için teşekkür ederim."