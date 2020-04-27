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Novartis, Türkiye, Ekonomi, Haber

Novartis İlaç'a "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülü

Novartis İlaç Türkiye, kurum kültürü oluşturulması alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Great Place to Work tarafından düzenlenen "2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında "En İyi İşveren" ödülünün sahibi oldu.

27.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:36
Novartis İlaç'a

Novartis İlaç Türkiye, kurum kültürü oluşturulması alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Great Place to Work tarafından düzenlenen "2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında "En İyi İşveren" ödülünün sahibi oldu.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, 5'inci kez üst üste "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilen şirket, bu yıl aynı zamanda özel ödül kategorisinde "EVP (İşveren Markası ödülü)", "5. Yıl Özel Ödülü" ve "Kadın Çalışanlar için En İyi İş Yeri 1.'lik Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, Novartis İlaç olarak 5 yıl boyunca "Türkiye'nin En İyi İşvereni" olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Potnis, başarıyı çalışanlara ve yarattıkları kültürü sahiplenmelerine borçlu olduklarını belirterek, "İlham veren, meraklı ve yetkin kültürümüz başarımızın temelini oluşturuyor. Aldığımız bu ödül, cinsiyet ayrımı yapmaksızın iş ve özel hayat entegrasyonuna ve kadın liderliği alanlarına yaptığımız yatırımların en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya ise çalışanlarının her zaman kendilerinin en büyük değeri ve önceliği olduğunu ifade ederek, kalıcı başarının temelinde mutlu ve huzurlu çalışanlar olduğunu belirtti.

Novartis İlaç olarak, çalışanların katkıları ve yıllardır sürdürdükleri insan kaynakları uygulamalarıyla güçlü bir Novartis kültürü yarattıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu kültürün devamı için çalışanlarımızın görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Yeni insan kaynakları uygulamaları hayata geçirirken onların görüşlerini mutlaka dikkate alıyoruz. Çalışanlarımıza sürekli gelişim fırsatı sunuyoruz. Kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları destekliyor; esnek çalışma modelleri, güçlü bir çift yönlü iletişim ve takdir kültürü gibi alanlarda çeşitli uygulamalarla çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. Aldığımız ödüller bizlere daha iyi işler yapmak için ilham veriyor."

Kaynak: AA

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