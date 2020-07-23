Novartis Grup Türkiye, ilaç ihracatında en üst sırada Novartis/Sandoz Türkiye, İKMİB'in (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği) her yıl yayınladığı Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilaç firmaları 2019 yılı sıralamasında, 3 fabrikasının toplam ihracatı dikkate alındığında en üst sırada yer aldı.

Novartis/Sandoz Türkiye, İKMİB'in (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği) her yıl yayınladığı Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilaç firmaları 2019 yılı sıralamasında, 3 fabrikasının toplam ihracatı dikkate alındığında en üst sırada yer aldı.

Novartis Türkiye açıklamasına göre, Türkiye pazarının yanı sıra, 1990'lardan bu yana dünyada 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Novartis Grup, İKMİB tarafından yayınlanan sıralamadaki başarısını, Novartis'in Kurtköy'deki üretim tesisi ve Sandoz'un Gebze'deki 2 üretim tesisiyle sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Grup Türkiye Başkanı ve Sandoz Türkiye Genel Müdürü Dr. Altan Demirdere, Türkiye'de faaliyette olan fabrikalarının salgın döneminde de üretimlerine hız kesmeden devam ettiğini ve salgından etkilenerek üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kalan diğer ülkelerdeki Novartis fabrikalarına da üretim desteği verdiğini ifade etti.

Novartis Türkiye olarak dünyada yaklaşık 100 ülkeye kendi ürettikleri ilaçları ihraç ettiklerini aktaran Demirdere, şunları kaydetti:

"Bugün Avrupa'da, Japonya'da ve dünyanın birçok ülkesinde satılan ilaçlarda üretim yeri olarak Türk fabrikalarımızın adı yazıyorsa, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu yıl yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle bazı endüstri kollarında üretim kapasitelerinde düşüşler olsa da Novartis Grup olarak, her şeyden önce çalışanlarımızın sağlığını garanti altına alacak ciddi önlemleri hayat geçirdik ve üretimimize kesintisiz olarak devam ettik.

Hatta salgından etkilenerek üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kalan diğer ülkelerdeki Novartis fabrikalarına da üretim desteği vererek normal zamandakinden fazla üretim yaptık."

Kaynak: AA