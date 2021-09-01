Novartis Grup Türkiye, fabrikalarında elektrik üreterek karbon ayak izini azaltıyor

Novartis Grup Türkiye, Kurtköy ve Gebze'deki üretim tesislerinde enerji verimliliği ve yenilebilir enerji çalışmalarıyla 2025'e kadar her iki fabrikada karbon ayak izini yaklaşık yüzde 24 azaltmayı hedefliyor.

Novartis Grup Türkiye, Kurtköy ve Gebze'deki üretim tesislerinde enerji verimliliği ve yenilebilir enerji çalışmalarıyla 2025'e kadar her iki fabrikada karbon ayak izini yaklaşık yüzde 24 azaltmayı hedefliyor.

Novartis Grup Türkiye'den yapılan açıklama göre, firma "Solar Panel Elektrik Üretim Projesi" kapsamında her iki fabrikaya kurduğu güneş panelleriyle Kurtköy üretim tesisinde yıllık minimum 2 milyon 222 bin 540 kWh, Gebze üretim tesisindeyse yıllık minimum 901 bin 190 kWh elektrik üretimi yapacak.

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilirliği odağına alan üretim modeli benimseyen Novartis Grup Türkiye, kesintisiz üretim için tüketilen enerjiyi azaltmak üzere yeni yatırımlar ve projeler gerçekleştiriyor. Çevresel sürdürülebilirlik alanında lider olma hedefiyle çalışan Novartis Grup Türkiye, global hedeflerle paralel yürüttüğü yenilenebilir enerji projeleriyle enerji verimliliğini artırırken karbon ayak izini azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy Fabrika Direktörü Filiz Gündoğmuş, enerji verimliliği ve yönetiminin uzun soluklu bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Novartis olarak fabrikalarımızda yenilenebilir enerji üretimi sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu alanda hayata geçirdiğimiz projelerle çevreye duyarlı ve enerjisini üreten bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. 2025'e kadar enerji tüketimimizi yüzde 17, su tüketimimizi yüzde 38 ve karbon ayak izimizi yüzde 24 azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda önemli projelere imza atıyoruz. Elektrik tüketimini azaltma yönünde geliştirdiğimiz 'Led Aydınlatma Projesi' ile karbon ayak izimizi 120 ton azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Kurtköy fabrikamıza kuracağımız kojenerasyon tesisi sayesinde karbon ayak izimizi 2080 ton azaltmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu projelere yenilerini ekleyerek enerji tasarrufu konusunda sektörümüze örnek olmak istiyoruz."

Yenilenebilir enerji çalışmalarının önemine değinen Novartis Teknik Operasyonlar Gebze Fabrika Direktörü Nurettin Ekizoğlu ise, "Fabrikalarımızda üretim aralıksız devam ediyor. Yenilenebilir enerji çalışmalarımız da üretim hızımızla yarışır nitelikte. 2025 yılına kadar hedefimiz elektrikte yüzde 19, doğal gazda yüzde 27, suda yüzde 33 daha az tüketimle karbon ayak izimizi yüzde 21 düzeyinde azaltmak. 'Baca Gazı Geri Kazanım Projesi' kapsamında çalışmalarımızı sürdürerek flaş buhar ve baca gazındaki artık ısıyı geri kazanacağız. 'Isı Pompası Projesi' ile fabrikamızın doğal gaz tüketimini 505.000 m3 ve karbon ayak izimizi 950 ton azaltacağız. Şirket olarak çevreye duyarlılık konusunu benimsiyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Novartis Grup Türkiye, "Solar Panel Elektrik Üretim Projesi" kapsamında geçen mayısta her iki fabrikasında çatılara yerleştirilen solar paneller sayesinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde ediyor. Kurulan bu sistemle Kurtköy üretim tesisinde yıllık minimum 2 milyon 222 bin 540 kWh, Gebze üretim tesisindeyse yıllık minimum 901 bin 190 kWh elektrik üretimi yapılacak. Aynı zamanda fabrikalardaki yeni nesil soğutma kuleleriyle enerji ve su tasarrufu yapılması hedefleniyor. Novartis Grup global vizyon ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretimde yenilenebilir enerji kullanımını artırarak önemli bir amaca hizmet ediyor ve önümüzdeki dönemlerde de bu projeleri geliştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu