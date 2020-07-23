Novartis Grup Türkiye, 2019 yılında ilaç ihracatında en üst sırada yer aldı
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Novartis Grup Türkiye, 2019 yılında ilaç ihracatında en üst sırada yer aldı

Türkiye pazarının yanı sıra, 1990'lardan bu yana dünyada 100'den fazla ülkeye ihracat da yapan Novartis Grup, İKMİB tarafından yayınlanan 2019 yılı sıralamasında 3 fabrikasının toplam ihracatıyla yine en üst sırada yer aldı.

Novartis Grup Türkiye, 2019 yılında ilaç ihracatında en üst sırada yer aldı
23.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:41

'Türkiye'nin ilacını Türkiye'de üretmenin yanı sıra, dünyanın ilacını da Türkiye'de üretiyoruz' azmiyle üretim ve ihracatına kesintisiz olarak devam eden Novartis/Sandoz Türkiye,İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği) 'nin her sene yayınladığı Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilaç firmaları sıralamasında, 3 fabrikasının toplam ihracatı dikkate alındığında yine açık ara en üst sırada yer aldı. Novartis Grup Türkiye Başkanı, Sandoz Türkiye Genel Müdürü Dr. Altan Demirdere, Türkiye'de faaliyette olan fabrikalarının pandemi döneminde de üretimlerine hız kesmeden devam ettiğini ve salgından etkilenerek üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kalan diğer ülkelerdeki Novartis fabrikalarına da üretim desteği verdiğini söyledi.

Türkiye pazarının yanı sıra, 1990'lardan bu yana dünyada 100'den fazla ülkeye ihracat da yapan Novartis Grup, İKMİB tarafından yayınlanan 2019 yılı sıralamasında 3 fabrikasının toplam ihracatı dikkate alındığında yine açık ara en üst sırada yer aldı. Bu başarıya, Novartis'in Kurtköy'deki üretim tesisi ve Sandoz'un Gebze'deki 2 üretim tesisi beraberce imza attılar.

Dr. Altan Demirdere: 'Novartis Türkiye olarak dünyada yaklaşık 100 ülkeye kendi ürettiğimiz ilaçları ihraç ediyoruz. Bugün Avrupa'da, Japonya'da ve dünyanın birçok ülkesinde satılan ilaçlarda üretim yeri olarak Türk fabrikalarımızın adı yazıyorsa, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu yıl yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle bazı endüstri kollarında üretim kapasitelerinde düşüşler olsa da, Novartis Grup olarak, her şeyden önce çalışanlarımızın sağlığını garanti altına alacak ciddi önlemleri hayat geçirdik ve üretimizize kesintisiz olarak devam ettik. Hatta salgından etkilenerek üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kalan diğer ülkelerdeki Novartis fabrikalarına da üretim desteği vererek normal zamandakinden fazla üretim yaptık. Yeni normal düzende verimliliğini artırdığımız fabrikalarımızla Türkiye'nin ihracat kapasitesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda üretim tesislerimizdeki yatırımlarımızı artırarak Novartis Türkiye'nin ihracatını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz'

Kaynak: Bültenler

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