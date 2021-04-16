Novakid ESL platformu genç neslin sesi olacak
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Novakid ESL platformu genç neslin sesi olacak

Novakid ESL platformu genç neslin sesi olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

9 ülkeden çocuklar Kids Talk Future projesinde kendileri için mutlu bir geleceğin nasıl olması gerektiğini paylaşacak.

9 ülkeden çocuklar Kids Talk Future projesinde kendileri için mutlu bir geleceğin nasıl olması gerektiğini paylaşacak.

Herkes yeni nesiller için en mutlu geleceği diler. Peki çocuklar 'mutlu geleceğin' neye benzemesi gerektiğini düşünüyor? Avrupa'nın önemli ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) platformu Novakid, bu soruyu doğrudan çocuklara soracak ve aldığı cevapları daha sonra tüm dünyaya duyuracak.

Novakid, nisan ayında #KidsTalkFuture dijital kampanyasını başlattı. Kampanya hakkında şu bilgiler verildi: "Tüm dünyadan çocukları, dünya için mutlu bir gelecek vizyonlarını paylaşmaya davet ediyor. Bunun amacı, platformun sadece İngilizce öğretmekle kalmayıp, farklı ülkelerden gelen çocuklar için yeni fırsatlar da oluşturarak onlara aynı dilde iletişim kurma ve birlikte mutlu bir gelecek oluşturma şansı verme yönündeki misyonunu yansıtmak. Kampanya küresel düzeyde yürütülüyor. 9 ülkeden (Rusya, Polonya, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail) çocuklar projeye katılmaya davet ediliyor. Yarışmaya katılmak için çocuğunuzun bu konu hakkında İngilizce konuştuğu bir video çekin ve videoyu sosyal medya üzerinden #KidsTalkFuture ve #Novakid etiketleriyle paylaşın. Yarışma 10 Mayıs'a kadar sürecek ve projenin finali, kazanan videoların bir derlemesinin en büyük küresel TV kanallarından birinde gösterileceği 1 Haziran'da gerçekleşecek".

Novakid Kurucu Ortağı ve CEO'su Max Azarow şöyle konuştu: "Şirketimiz, İngilizcenin ana dil olmadığı ülkelerde İngilizce öğrenimini yeniden keşfediyor. Hedefimiz 21'inci yüzyıl için sınır tanımayan bir iletişimi teşvik ederek, Dünya'yı daha iyi bir yer haline getirmek. Dünya'nın dört bir yanından çocukların İngilizceyi iletişim kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için ortak bir dil olarak kullanabildiği bir dünyanın herkes için daha fazla barış ve refah anlamına geleceğine inanıyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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