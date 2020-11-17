Novak: Rusya OPEC+ anlaşmasına tam anlamıyla bağlı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Novak: Rusya OPEC+ anlaşmasına tam anlamıyla bağlı

17.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:10
Novak: Rusya OPEC+ anlaşmasına tam anlamıyla bağlı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların seyahatlarini arz zincirini önemli ölçüde kısıtladığına ve küresel talebi büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların seyahatlarini arz zincirini önemli ölçüde kısıtladığına ve küresel talebi büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkat çekti. 

Novak, bu bağlamda Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbiriliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında konuşan Novak, dünyanın pandemiyle nasıl mücadele edimeceğini daha iyi anlamaya başladığını vurguladı ve bu durumu "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Pandemiye karşı alınan yeni önlemlerin talep üzerinde hafif bir etkisi var. Bilindiği gibi Rusya'da iki aşı kayıt altına alındı ve yenisi de geliyor. En ağır sonuçları olan sektörlerden biri olabilecek havacılık gibi bazı sektörlerin daha derin bir dönüşümünü izlemeliyiz."

Tüm tarafların OEC+ anlaşmasına yüzde 100 uyumu durumunda daha istikrarlı bir piyasa olacağını vurgulayan Novak, "Rusya ortak çabalarda kararlı bir katılımcı olmaya devam ediyor; bu bağlamda, Viyana anlaşmasında kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirecek" diye ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı 'Acı reçete' ne anlama geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?
ULUSKON Başkanı Atasoy; 'Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a güvenimiz tamdır'
ULUSKON Başkanı Atasoy; "Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a güvenimiz tamdır"
15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması
15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Vladimir Putin Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Tülin Özen Berk Oktay Demet Akalın
Spor Samatta Mert Günok Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Kasım Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Novak: Rusya OPEC+ anlaşmasına tam anlamıyla bağlı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:17:48. #1.14#
title