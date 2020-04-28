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Novak: Petrol fiyatlarında yakında belirgin yükselme olmaz

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC+ Grubu'nun 1 Mayıs'ta uygulamaya başlayacağı petrol üretim kısıntılarının, küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlama konusunda oldukça etkili olacağını, ancak yakın gelecekte petrol fiyatlarında belirgin bir yükselme beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Novak: Petrol fiyatlarında yakında belirgin yükselme olmaz
28.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:58

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC+ Grubu'nun 1 Mayıs'ta uygulamaya başlayacağı petrol üretim kısıntılarının, küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlama konusunda oldukça etkili olacağını, ancak yakın gelecekte petrol fiyatlarında belirgin bir yükselme beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yanında, ABD ve Kanada gibi üreticilerin de günde toplam 10 milyon varili bulan üretim kısıntısı yapmaya başlamalarıyla, piyasalarda kademeli olarak istikrar sağlanacağının altını çizdi. OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına göre, 1 Mayıs'ta başlayacak olan üretim kısıntısı Haziran ve Temmuz aylarında da sürecek.Petrol fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle, seyahat kısıtlamalarının başlaması ve ekonomide genel kapanma uygulanmasının ardından talebin sert bir şekilde düşmesiyle, petrol fiyatları yüzde 70'in üzerinde geriledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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