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Trabzonspor, Trabzon, Spor

Novak: "Her zaman bir santrfor gibi düşünürüm"

- Novak: "Her zaman bir santrfor gibi düşünürüm" Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak: "Umarım sezonu şampiyonlukla tamamlarız" Trabzonspor'un başaralı futbolcusu Filip Novak, her zaman bir santrfor gibi düşündüğünü belirterek, amacının gol atmak ve asist yapmak olduğunu söyledi.

20.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:35
Novak: 'Her zaman bir santrfor gibi düşünürüm'

- Novak: "Her zaman bir santrfor gibi düşünürüm"

Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak:

"Umarım sezonu şampiyonlukla tamamlarız"

TRABZON - Trabzonspor'un başaralı futbolcusu Filip Novak, her zaman bir santrfor gibi düşündüğünü belirterek, amacının gol atmak ve asist yapmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Filip Novak, bordo-mavili kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Karantina günlerini evinde geçirerek Süper Lig'in başlamasını bekleyen Çek oyuncu, bu günlerde çok fazla uyuduğunu belirterek, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum. İdmanlarımı evde yapıyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam sabah, kötü hissediyorsam akşam üsttü idman yapıyorum" dedi.

"Her zaman gol atmak istiyorum"

Golcülük iç güdüsünün gençlik yıllarında başladığını belirten başarılı oyuncu, " Hep santrfor pozisyonunda oynuyordum. Sonrasında sol kanat bazende 10 numara pozisyonunda oynattılar. 18 yaşındayken başka bir kulübe transfer olmuştum. Sol bek pozisyonunda oynayacak kimse olmadığı için beni o bölgede denemeye karar verdiler ve o bölgede 3-4 maça çıktım. Gösterdiğim performansı da beğendiler. Sonrasında hep aynı pozisyonda kaldım ancak halen bir santrfor gibi düşünürüm. Her zaman gol atmak ve asist yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı

"Umarım sezonu şampiyonlukla tamamlarız"

Korona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı konusunda net bir durumun olmadığını belirten Novak, "Bireysel performansımdan ziyade takımın genel performansıyla ilgili konuşursam eğer lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Görüyoruz ki korona virüs nedeniyle maçların ne zaman oynanacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Takımın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi geliştirdiğimizi biliyoruz. Umuyorum sezonu da şampiyonlukla tamamlayacağız" dedi.

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, bordo-mavili takımda forma giydiği 3 sezonda oynadığı 79 maçta toplam 14 gol kaydetti. Novak, attığı gollerle Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu konumunda bulunuyor.

Novak: 'Her zaman bir santrfor gibi düşünürüm'

Kaynak: İHA

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