Novak Djokovic, Sırbistan Açık'a yarı finalde veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Novak Djokovic, Sırbistan Açık'a yarı finalde veda etti

Novak Djokovic, Sırbistan Açık'a yarı finalde veda etti
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Sırbistan Açık tenis turnuvasında Aslan Karatsev'e yenilerek yarı finalde elendi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Sırbistan Açık tenis turnuvasında Aslan Karatsev'e yenilerek yarı finalde elendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde, bu yıl Avustralya Açık'ta elemelerden gelip yarı finale kalarak tenis dünyasında adını duyuran Rus Karatsev ile Sırp Djokovic karşılaştı.

Aslan Karatsev, yaklaşık 3 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından 7-5, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Djokovic'i 2-1 yenerek sürprize imza attı.

Kariyerinde ilk kez Djokovic'i yenen dünya 28 numarası Karatsev, Matteo Berrettini-Taro Daniel maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Terör Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Novak Djokovic, Sırbistan Açık'a yarı finalde veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:30:48. #1.16#

title