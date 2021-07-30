Novak Djokovic'in "altın-slam" hayali suya düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Novak Djokovic'in "altın-slam" hayali suya düştü

Novak Djokovic'in 'altın-slam' hayali suya düştü
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Erkek tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi.

Erkek tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Olimpiyatlar'da dayakçı antrenör skandalı! Sporcusunu kavgadaymış gibi tokatladı
Olimpiyatlar'da dayakçı antrenör skandalı! Sporcusunu kavgadaymış gibi tokatladı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Sevda Erginci Diana Spencer
Spor Muslera Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Novak Djokovic'in "altın-slam" hayali suya düştü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:13:29. #1.15#

title