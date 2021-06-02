Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda
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Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda

Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Sırp Djokovic, dünya 66'ncısı ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci tur vizesi alan Djokovic, klasmanın 92'nci sırasındaki Uruguaylı Pablo Cuevas ile eşleşti.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ise Hırvat Donna Vekic'i 2-0'la geçerek tur atladı ve ABD'li Sloane Stephens'ın rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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