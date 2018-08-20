Novak Djokovic, Federer'e Bir İlki Yaşattı

Cincinnati Masters Tenis Turnuvasının tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Federer ile klasmanın 10. basamağındaki Djokovic karşılaştı.

FEDERER İLK KEZ KAYBETTİ

Djokovic, bir saat 23 dakika süren mücadeleyi 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Bu yılın Wimbledon şampiyonu Sırp tenisçi, 6. kez final oynadığı Cincinnati Masters'ta ilk zaferini yaşadı. Federer ise daha önce 7 kez final oynayıp kazandığı bu turnuvada ilk kez finalde kaybetti.

Bu şampiyonlukla Djokovic, tek erkekler dünya klasmanında 6. sıraya yükseldi. Cincinnati Masters'ta 8. defa finale çıkan ve ilk mağlubiyetini yaşayan bu senenin Avustralya Açık şampiyonu Federer'in ise dünya klasmanında 2. basamaktaki yeri değişmedi.