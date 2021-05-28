Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta finale kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta finale kaldı

Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta finale kaldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finalde Slovak Andrej Martin'i 2-1 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finalde Slovak Andrej Martin'i 2-1 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık'ta son iki tenisçi arasında kaldı.

Tek erkekler yarı finalinde Slovak Andrej Martin ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 55 dakikalık mücadelenin ardından 6-1, 4-6 ve 6-0'lık setlerle rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Djokovic, diğer Slovak tenisçi Alex Molcan ile yarın finalde karşılaşacak. Fransa Açık'ın ana tablo maçları ise 30 Mayıs Pazar günü başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Seren Serengil Aslı Bekiroğlu
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta finale kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 20:40:04. #1.15#

title