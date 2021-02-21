Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 9'uncu kez şampiyon
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Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 9'uncu kez şampiyon

21.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:50
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 9'uncu kez şampiyon

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyonluğa oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyonluğa oldu. Sırp raket, Avustralya Açık'ta 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2020'nin ardından 9'uncu zaferine uzandı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Djokovic, 2.75 milyon Avustralya doları para ödülünün sahibi olurken, Avustralya Açık'ta 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2020'nin ardından 9'uncu şampiyonluğuna da imza attı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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