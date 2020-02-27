Haberler » Ekonomi » Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir - Ekonomi

Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini ifade etti.

27.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:18
Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir

Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini ifade etti.Novak, "Covid-19'un gelişimini gözlemlememiz gerekiyor. Göründüğü gibi  Avrupa'da zaten vakalar var. Elbette bu tahminler birbiriyle ilişkilendirilecek" açıklamasını yaptı ve petrol piyasalarındaki durumun endişe yarattığını da sözlerine ekledi.Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve Rusya'nın önderlik ettiği diğer petrol üreticilerinin ek kısıntı kararını bekliyorlar.  


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler