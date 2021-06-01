Nova Wind A.Ş, Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğindeki 48 rüzgar türbininin montajını tamamladı
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Nova Wind A.Ş, Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğindeki 48 rüzgar türbininin montajını tamamladı

Nova Wind A.Ş, Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğindeki 48 rüzgar türbininin montajını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iştiraki Nova Wind A.Ş., Rusya'nın Rostov bölgesinde inşa edilen Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğindeki 48 rüzgar türbininin montaj çalışmalarını bitirdi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iştiraki Nova Wind A.Ş., Rusya'nın Rostov bölgesinde inşa edilen Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğindeki 48 rüzgar türbininin montaj çalışmalarını bitirdi.

Sahada türbinlerin yanı sıra trafo merkezi kontrol binası inşaatına ilişkin çalışmalarda tamamlandı. Bunların yanında, 35 kV'luk kablo ve fiber optik iletim hatlarının döşenmesi ile 110 kV'luk trafo merkezinin ve yolun inşa çalışmaları da sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nova Wind A.Ş. Rüzgar Çiftliği Yaşam Döngüsü Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Andrey Nesteruk, şirketin halen Stavropol Krai ve Rostov bölgelerindeki 3 farklı sahada rüzgar çiftliği inşa ettiğini belirterek, "Marchenkovskaya, Rosatom'un Rostov bölgesinde inşaatının son aşamasına gelinen ilk rüzgar çiftliği oldu. Sahada çalıştırma ve montaj çalışmaları ile voltaj tedariki hazırlıkları ve çiftliğin devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kurulu kapasitesi 120 MW olacak olan çiftlikte yılda ortalama 402 GW/saatin üzerinde elektrik üretilmesi planlanıyor. Her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbininin yer aldığı çiftliğin yatırım bedeli 16 milyar rublenin üzerinde.

Eylül 2017'de kurulan ve Rosatom'un rüzgar enerjisi projeleri uygulamalarından sorumlu bölümü Nova Wind A.Ş., rüzgar çiftliklerinin tasarlanması, inşaatı, mühendislik ve işletme faaliyetlerini yürütüyor. Şirket 2024 yılına kadar toplam 1,2 GW kapasiteli rüzgar çiftlikleri inşa etmeyi planlıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nova Wind A.Ş, Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğindeki 48 rüzgar türbininin montajını tamamladı - Haberler Ekonomi
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