HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Türk Polisini seviyorum.

Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!
31.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:12

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski futbolcu Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" mesajı ile paylaşarak Türk Polis Teşkilatı'na desteğini gösterdi.

Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Spor
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Spor
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Spor
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Spor
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Spor
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi Spor
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Nasa Şehit Haziran Protesto
Şu an buradasınız: Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 18:12:43. #1.15#
title