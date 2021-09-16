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Nottingham Forest'da Hughton dönemi sona erdi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Nottingham Forest'da Hughton dönemi sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi.

Geçen sezon ortasında Nottingham Forest'ın başına geçerek elde ettiği 14 galibiyetle takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenen Hughton, bu sezon ise aynı başarıyı tekrarlayamadı. İngiltere temsilcisi, ilk 7 maçta sadece 1 puan elde ederek ligde son sırada yer alıyor.

İngiltere doğumlu olan İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı Chris Hughton, daha önce Newcastle United, Birmingham City, Norwich City, Brighton & Hove Albion ve geçici olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Nottingham Forest'da Hughton dönemi sona erdi - Haberler Spor
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