Notre Dame Yangını: Kayıp 180 Bin Arının Akıbeti Merak Ediliyor
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden olan Notre Dame Kilisesi'nde çıkan yangının ardından kilisenin terasında bulunan 180 bin bal arısının akıbeti merak ediliyor
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden olan Notre Dame Kilisesi'nde çıkan yangında insan kaybının olmaması yangından geriye kalan tek teselli.
Ancak 8 asırlık tarihi katedralin bir diğer sembolü terasında bulunan arılar. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com