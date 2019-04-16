Notre-Dame Yangını - Fransa ve İngiltere Basınında Felaket: 'Kalbimiz Kül Oldu'

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre-Dame katedralinin yanması dünya basınında geniş yer buldu.

Fransa'da gazeteler yangına manşetlerinde yer verdi. Katolik La Croix gazetesi "Kalbimiz kül oldu" başlığını kullandı.

Ülkenin en eski gazetelerinden Le Figaro, "Felaket" manşetiyle yayımlandı. Gazete dünyanın dört bir yanından üzüntü ve dayanışma haberlerinin geldiğini aktardı.

20 minutes gazetesi "Notre Dame mahvoldu" ifadelerine yer verirken, Liberation "Notre Drama" manşetiyle çıktı.

'Yangın Notre-Dame'ı mahvetti'

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi "Yangın Notre-Dame'ı mahvetti" başlığını kullandı. Gazete, kilisenin İngiltere tarihinde de önemli bir yeri olduğunu, Kral 6. Henry'nin Fransa Kralı unvanını 1431'de bu kilisede aldığını, İskoç Kralı 5. James'in de 1537'de burada evlendiğini yazdı.

i gazetesi "Notre-Dame trajedisi" manşetiyle yayımlandı. Gazete, itfaiyecilerin yoğun çabalarının kilisenin tamamının yanmasını engellediğini aktardı.

"Notre-Dame'ı kurtarma mücadelesi" manşetiyle yayımlanan The Times ise geçen yıl uzmanların katedralin kötü durumda olduğuna dikkat çektiğini belirtti, restorasyon için 150 milyon euroya ihtiyaç duyulmasına rağmen devletin yalnızca 40 milyon euro verebildiğini yazdı.

Gazeteye Paris'ten yazan Charles Bremner, katedralin yenilenmesinin bürokrasi ve siyaset engeline takıldığını aktardı.

Daily Telegraph gazetesi de yangını ele aldığı başyazısında "Notre-Dame ayağa kalkacak" başlığını kullandı. Gazete "Bu Fransa ve halkı için dehşet verici bir durum. Acılarını paylaşıyoruz. Notre Dame tekrar ayağa kalkabilir ve kalkmalıdır" ifadelerine yer verdi.