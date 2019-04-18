Notre Dame: Mülkü Kime Ait? Katolik Kilisesi Onarım Masraflarını Neden Karşılamıyor?
Hafta başında yangın çıkan Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için milyarderler bağış yarışına girdi, 24 saatte 1 milyar euro bağış toplandı. Peki normal şartlarda katedralin mülkiyeti kime ait ve onarım masraflarını kim ödemeli?
Fransa'nın dünyaca ünlü Notre Dame katedralindeki yangından sonraki 24 saat içinde 1 milyar Euro bağış toplandı. Ağır hasar alan Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için milyarderler bağış yarışına girdi.
Peki katedralin mülkiyeti kime ait ve onarım masraflarını kim ödemeli? Onarım masraflarını devlet ya da kilise neden karşılamıyor? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com