Notre-Dame Katedrali Yangınında Paris Savcılığı Kundaklamaya Dair Delil Bulamadı

Notre-Dame Katedrali Yangınında Paris Savcılığı Kundaklamaya Dair Delil Bulamadı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde büyük bir yangın çıktı. Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. Yangının nedeni ise bilinmiyor.

Notre-Dame Katedrali Yangınında Paris Savcılığı Kundaklamaya Dair Delil Bulamadı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre-Dame Katedrali'nde çıkan dev yangının sebebinin kundaklama olmadığı açıklandı. Paris Savcılığı 8,5 saat süren dev yangında kundaklamaya dair delil bulamadı.

Yangında katedralin çatısı tamamen çökerken söndürme çalışmaları sonrası tarihi binanın ana yapısı kurtarıldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ciddi şekilde yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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