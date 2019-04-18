Notre Dame Katedrali'nin Onarımı İçin Açılan Bağış Kampanyasında Dolandırıcılar İş Başında

Fransa'nın başkenti Paris'in önemli sembollerinden Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından sonra tarihi yapının yeniden onarımı için başlatılan yardım kampanyasına gelen bağışlar çığ gibi büyürken, yetkililer ülkede ve yurt dışında sahte hesaplarla para dolandırmaya çalışanlara karşı halkı uyardı.

Bağış alma konusunda hükümet tarafından yetkili kılınan dört kurumdan birisi olan Ulusal Kültürel Miras Fonu (Fondation du Patrimoine) yaptığı yazılı açıklamada, halkın yapmak istediği yardıma göz koyan sahte hesaplarla ilgili yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ihbar geldiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle