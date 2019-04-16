Notre Dame Katedrali'nin Onarımı İçin Milyarderlerden Bağış Yarışı: 300 Milyon Euroluk Yardım Yolda

Paris'te yangın sonucu ağır hasar alan Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için milyarderler bağış yarışına girdi.

Çatısı yıkılan tarihi katedralin ana yapısı kurtarılsa dahi renovasyon çalışmalarının maliyetinin milyonları bulacağı tahmin ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 yüzyıllık yapıyı yeniden inşa etme sözü verirken, çalışmaların başlaması için Ile-de-France bölgesinin 10 milyon euro acil bütçe ayıracağı duyuruldu.

Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, bir radyoya verdiği röportajda tüm imkanları seferber edeceklerini açıkladı. Pecresse, "Bu restorasyon çok maliyetli olacak. Ülkedeki, hatta dünyadaki en iyi mimarları en iyi ustaları seferber edeceğiz." diye konuştu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Notre-Dame Katedrali için uluslararası bağış kampanyası başlatılmasını önerdi.

Milyarderlerin bağış yarışı

Siyasilerin, katedralin onarım masraflarına yönelik endişeleri uzun sürmeyecek gibi görünüyor zira şimdiden 2 milyarder iş adamı toplamda 300 milyon euro bağış sözü verdi.

Fransız milyarder François-Henri Pinault'un, XII ve XIII. yüzyılda inşa edilen Notre-Dame'ın tamiratı için 100 milyon euro bağış yapacağını duyurmasının ardından benzer bir vaat Arnault ailesinden geldi.

Milyarder Bernard Arnault, ailesi ve sahibi olduğu Fransız lüks ürünler grubu LVMH adına renovasyon çalışmalarına 200 milyon euro para yardımında bulunacağını duyurdu.

Dünyadan katedral için maddi destek

Kültür Varlıkları Derneği'nin (Fondation du Patrimoine) başlattığı bağış kampanyasında ise şimdiden 1 milyon euronun üzerinde para toplandı.

İnternet üzerinden bireysel başlatılan bağış kampanyalarının sayısı ise 50'yi geçti. Sadece bir kampanyada 3 bin doların üzerinde bağış toplandı. Euronews.com'da Görüntüle