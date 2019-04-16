Notre Dame Katedrali'ndeki Yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te yanan Notre Dame Katedrali'nin ana yapısı ile kuzey çan kulesinin kurtarıldığı belirtildi.

Fransa İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, "Yangının yoğunluğu azaldı. Notre Dame'ın ana yapısı ve özellikle kuzey çan kulesinin kurtarıldığını düşünebilirsiniz." dedi. Nunez, yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

Fransız İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Notre Dame Katedrali'nin ana yapısının "kurtarıldığı ve korunduğu" belirtildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada ise katedralin, "yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın adli polis tarafından yürütüleceği bildirildi.

Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken katedrale çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak görülüyor.

Kaynak: AA