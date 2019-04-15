Notre Dame Katedrali'nde Yangın -2

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'in en kıymetli binalarından olan Notre-dame de Paris katedrali yanıyor.

Fransa saati ile 18: 30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerine hareket ettiği bildirildi. - Z

Kaynak: DHA