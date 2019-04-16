Notre Dame'ın Alevlere Teslim Olduğu Saatlerde Mescid-i Aksa'da da Küçük Çaplı Bir Yangın Çıktı

Notre Dame'ın Alevlere Teslim Olduğu Saatlerde Mescid-i Aksa'da da Küçük Çaplı Bir Yangın Çıktı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü belirtildi

Notre Dame'ın Alevlere Teslim Olduğu Saatlerde Mescid-i Aksa'da da Küçük Çaplı Bir Yangın Çıktı

Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin alevlere teslim olduğu saatlerde Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'nde de küçük çaplı yangın çıktı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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