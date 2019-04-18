Notre Dame'a Yapılan 1 Milyar Euro Bağış Fransa'da Evsizler Konusunu Gündeme Getirdi
Fransa'nın başkenti Paris'te yangın çıkan Notre Dame Katedrali için 24 saatte 1 milyar euro yardım toplandı. Fransız dernekler ise, kendilerine ve sivil toplum kuruluşlarına bu bağışların yapılmamasından şikayetçi
Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonrası katedral için 24 saat içerisinde 1 milyar Euro toplandı. Söz konusu miktarın bu kadar kısa sürede toplanması, ülkede yoksul ve evsizler için neden bağış yapılmıyor tartışmalarını gündeme getirdi.
Fransız yardım kuruluşları evsizler ve yoksullar için bağış yapılması konusunda seferber olunması gerektiğini dile getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com