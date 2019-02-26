Notice Uyku Sistemleri Lideri Kayzer'den!

Kayzer Mobilya Planlama Uzmanı İbrahim Gökçe, "7 yıldır firma çatısı altında görev almaktayım. Markamızı daha ileri taşımanın mücadelesi içerisindeyiz. Uyku çözümleriyle ilgili rahat ve ergonomik ürünler üretiliyor ve bunları hepsi yerli üretim olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor." dedi.

TAM BİR İHRACAT DEVİ

İbrahim Gökçe, "Yatak, baza ve tüm uyku çözümleri bizim ürün gamımız içerisinde var. Ürünlerimiz ağırlı olarak oteller ve evlerde tercih ediliyor. Üretim bandımızın yaklaşık olarak yüzde 80'i ihracata gidiyor. Ülkemiz içerisinde de bayi sayısını artırmak arzusundayız. Bizim ürünlerimizi hakkıyla satmayı başaracak firmaları yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜME PLANLARI DEVAM EDİYOR

Gökçe, "Türkiye bir çok noktada temsilcimiz ve bunu artırmak için planlamalarımız devam ediyor. Bizim her ürün gamımız her müşterinin bütçesine uygun şekilde satılıyor. Halkımız bizlere hem bayilerimiz aracılığıyla hem de internet üzerinden ulaşabilir ve taleplerini iletebilir." şeklinde konuştu.